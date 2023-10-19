Агент: Арбузов не тренируется с основой ЦСКА. Наверное, Федотов обиделся на мои слова

Агент полузащитника ЦСКА Ярослава Арбузова Алексей Сафонов заявил, что не знает по какой причине игрок не тренируется с основой команды.

«Это правда — Арбузов на данный момент не тренируется с основной командой ЦСКА. У меня нет понимания, почему так происходит. У меня было интервью, где я сказал, что у Осинькина молодёжь развивается лучше, чем у Федотова. Наверное, человек обиделся. С этим ли связано? Думаю, что есть какие-то свои обиды. Но профессиональный футбол подразумевает, что это должно быть отдельно от всего остального. А игрока надо развивать. Если видите, что игрок не прибавляет, — выставляйте его на трансфер.

Я работаю как агент с 1999 года. Хотелось бы, чтобы уважение было со всех сторон. Нельзя мешать всё личное и не личное в одну кучу. Я не должен всем нравиться, но молодые футболисты вообще не должны попадать под такую раздачу. Но это зависит от уровня интеллекта и мастерства тренера.

Не было ли к Ярославу претензий по работе на тренировках? Всегда можно придумать что-то такое. Давайте не забывать возраст: человек 2004 года рождения. Арбузов выходил хорошо, провёл отличную игру с «Оренбургом», и вдруг ни с того ни сего… Я не тренирую, но, наверное, даже если игрок сбавляет в своём мастерстве, вопросы всё же к тренерскому штабу», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.