Калешин: некоторые игроки не понимают человеческого языка. К сожалению, таких нужно душить

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Евгений Калешин высказался о поражении в матче 1/8 финала Пути регионов с «Волгарём» (0:1).

«Пропущенный гол в компенсированное время — это потеря концентрации или усталость? Естественно, что неправильное решение. Может быть, причина этого в усталости, но неправильное решение привело к поражению. Я думаю, что по игре мы не заслуживали поражения. Но это Кубок, здесь драмы случаются.

Моя жёлтая карточка за споры с арбитрами? Будем разбираться. Я запомнил всё, что сказал боковой арбитр. Мы постараемся это всё представить на КДК и обжаловать эту жёлтую карточку. Я считаю, что это ненормальные вещи, сейчас просто не хочу об этом говорить. Попридержим до КДК.

Для нас вылет из Кубка — огромная потеря. Играть один раз в неделю — это для нас очень серьёзный удар. Постараемся выправить ситуацию. Посмотрим, что будем делать дальше.

Что произошло в концовке матча? Разберёмся. Есть люди, которые очень много говорят про тренеров, не имея на это никаких оснований. Я говорю про игроков. Когда вы станете тренировать и когда вы поймёте, какой это труд, тогда поймёте, что значит сказать слово про тренера. К сожалению, такие люди есть. Они не понимают человеческого языка, русского языка. К сожалению, нужно душить таких, вот так брать за горло, разочек носом ткнуть, тогда, может, люди поймут. Но мы разберёмся», — сказал Калешин в эфире «Матч ТВ».