«Волгарь» обыграл «Акрон» и вышел в 1/4 финала Пути регионов Кубка России

Сегодня, 2 ноября состоялся матч 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между тольяттинским «Акроном» и астраханским «Волгарём». Команды играли на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Сельдяковым (Балашиха). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. «Волгарь» одержал победу с минимальным счётом.

Единственный гол в матче был забит на 90+1 минуте. Отличился нападающий астраханцев Дмитрий Лесников.

Напомним, в финале Кубка России сезона-2022/2023 встречались «Краснодар» и московский ЦСКА. Команды сыграли вничью (1:1) в основное время матча. На 32-й минуте встречи нападающий красно-синих Фёдор Чалов открыл счёт в игре, забив гол с пенальти. На 50-й минуте с передачи Кристиана Рамиреса забил форвард «Краснодара» Джон Кордоба. В послематчевой серии пенальти сильнее оказался ЦСКА, который выиграл её со счётом 6:5 и завоевал Кубок России.