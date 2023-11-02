Игорь Федотов: удаление Филипенко в игре «Ростова» и «Урала» — ошибка

Бывший арбитр МИР РПЛ Игорь Федотов считает, что судья ошибочно удалил защитника «Урала» Егора Филипенко в минувшем матче Фонбет Кубка России, в котором «Ростов» обыграл екатеринбургскую команду со счётом 2:1.

«Удаление — ошибка. Было бы понятно, если бы Шафеев просто продолжил игру. Но раз он свистнул, то зафиксировать здесь нужно было фол со стороны игрока «Ростова». Он не двигался к мячу, выставил ногу в сторону и подбил ногу защитнику. Инициатор контакта — именно нападающий. Надо было назначить штрафной удар в другую сторону», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, Филипенко получил красную карточку на 84-й минуте встречи. Одержав победу в этом матче, «Ростов» смог выйти в плей-офф Пути РПЛ Кубка России.