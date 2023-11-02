Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
НЕК Неймеген — Рода. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Федотов считает, что судья ошибочно не дал «Ростову» пенальти в матче с «Уралом»

Игорь Федотов считает, что судья ошибочно не дал «Ростову» пенальти в матче с «Уралом»
Комментарии

Бывший арбитр МИР РПЛ Игорь Федотов считает, что судья ошибочно не дал «Ростову» пенальти в матче 6-го тура Фонбет Кубка России с «Уралом» (2:1).

«Это 11-метровый удар без жёлтой карточки. Рука отставлена в сторону и увеличила площадь тела. Кики блокировал мяч ногой, но тот пошёл за спину, и футболист «Урала» выставил руку назад», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

После шести туров группового этапа Кубка России «Ростов» набрал 11 очков и занял второе место в группе B, которое позволило команде Карпина выйти в плей-офф Пути РПЛ. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Урал» заработал восемь очков и опустился на третью строчку. Теперь екатеринбургской команде предстоит сыграть в Пути регионов. Выиграл квартет московский «Локомотив», в активе которого 13 очков по итогам шести матчей. Замыкает группу B казанский «Рубин», набравший четыре очка за шесть матчей.

Материалы по теме
«Ростов» обыграл «Урал» в матче Кубка России и вышел в плей-офф Пути РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android