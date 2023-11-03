Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 10-го тура Бундеслиги сезона-2023/2024

Сегодня, 3 ноября, матчем «Дармштадт 98» — «Бохум» стартует 10-й тур Бундеслиги сезона-2023/2024.

В 10-м туре чемпионата Германии состоятся следующие девять встреч:

3 ноября, пятница:

«Дармштадт 98» — «Бохум» (Дармштадт, 22:30 мск).

4 ноября, суббота:

«Хоффенхайм» — «Байер» (Зинсхайм, 17:30 мск);

«Кёльн» — «Аугсбург» (Кёльн, 17:30 мск);

«Фрайбург» — «Боруссия» М (Фрайбург, 17:30 мск);

«Майнц» — «РБ Лейпциг» (Майнц, 17:30 мск);

«Унион» — «Айнтрахт» Ф (Берлин, 17:30 мск);

«Боруссия» Д — «Бавария» (Дортмунд, 20:30 мск).

5 ноября, воскресенье:

«Вольфсбург» — «Вердер» (Вольфсбург, 17:30 мск);

«Хайденхайм» — «Штутгарт» (Хайденхайм-на-Бренце, 19:30 мск).

Турнирную таблицу Бундеслиги возглавляет «Байер», который набрал 25 очков. Вторую позицию занимает «Бавария» с 23 очками. У «Штутгарта» и дортмундской «Боруссии» по 21 очку. На последнем месте идёт «Майнц», который набрал три очка.