Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 10-го тура Бундеслиги сезона-2023/2024

Сегодня, 3 ноября, матчем «Дармштадт 98» — «Бохум» стартует 10-й тур Бундеслиги сезона-2023/2024.
В 10-м туре чемпионата Германии состоятся следующие девять встреч:
3 ноября, пятница:
«Дармштадт 98» — «Бохум» (Дармштадт, 22:30 мск).
4 ноября, суббота:
«Хоффенхайм» — «Байер» (Зинсхайм, 17:30 мск);
«Кёльн» — «Аугсбург» (Кёльн, 17:30 мск);
«Фрайбург» — «Боруссия» М (Фрайбург, 17:30 мск);
«Майнц» — «РБ Лейпциг» (Майнц, 17:30 мск);
«Унион» — «Айнтрахт» Ф (Берлин, 17:30 мск);
«Боруссия» Д — «Бавария» (Дортмунд, 20:30 мск).
5 ноября, воскресенье:
«Вольфсбург» — «Вердер» (Вольфсбург, 17:30 мск);
«Хайденхайм» — «Штутгарт» (Хайденхайм-на-Бренце, 19:30 мск).
Турнирную таблицу Бундеслиги возглавляет «Байер», который набрал 25 очков. Вторую позицию занимает «Бавария» с 23 очками. У «Штутгарта» и дортмундской «Боруссии» по 21 очку. На последнем месте идёт «Майнц», который набрал три очка.