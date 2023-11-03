Агент Гарсия отреагировал на новость о начале расследования в «Коринтиансе»

Агент и бизнесмен Фернандо Гарсия отреагировал на новость о начале полицейского расследования в бразильском «Коринтиансе».

«Эта новость из анонимной жалобы, то есть её автор не указан. Это потому, что будут выборы, и кто-то, кто не назвал себя, подал жалобу, не имея никаких доказательств. Политическая ситуация, которая окутала мое имя. На сегодняшний день я официально не получил никаких заявлений от правосудия. Я уже вызвал своих адвокатов, чтобы решить эту проблему. Это не первый раз, когда они это делают. Это политическая вещь из-за выборов», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, ранее стало известно, что гражданская полиция штата Сан-Паулу начала полицейское расследование по отмыванию денег в «Коринтиансе». Под следствием находятся люди, занимавшие или претендовавшие на важные посты в клубе. Это президент клуба Дуилиу Монтейру Алвес, бывший президент команды Андрес Санчес, кандидат в президенты Андре Луис де Оливейра, а также бизнесмен Фернандо Гарсия.