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Гражданская полиция начала расследование по отмыванию денег в «Коринтиансе»

Гражданская полиция начала расследование по отмыванию денег в «Коринтиансе»
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Гражданская полиция штата Сан-Паулу начала полицейское расследование по отмыванию денег в бразильском «Коринтиансе», сообщает UOLEsporte.

Под следствием находятся важные имена в «Коринтиансе». Это президент клуба Дуилиу Монтейру Алвес, бывший президент команды Андрес Санчес, кандидат в президенты Андре Луис де Оливейра, а также бизнесмен Фернандо Гарсия.

Расследование было возбуждено в связи стремя анонимными жалобами, поступившими в прокуратуру с просьбой начать расследование. Это следствие установит, использовали ли ресурсы клуба в личных целях и делились ли они конфиденциальной информацией с третьими лицами.

На данный момент после 31 сыгранной игры в бразильской Серии А «Коринтианс» располагается на 11-й строчке с 40 очками.

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