Адвокат Бугаева сообщила, что полиция сфальсифицировала дело с целью получения взятки

Адвокат Екатерина Макличенко, представляющая интересы бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева, заявила, что сотрудники МВД сфальсифицировали доказательства против её клиента с целью получения взятки.

«Сегодня состоялось заседание, мы просили избрать более мягкую меру пресечения, несмотря на тяжесть предъявленного обвинения. Нами было указано суду на то, что был установлен фальсификат в деле. Когда я пообщалась с подзащитным, увидела ряд документов, которые были подписаны в момент задержания — поняла, что он не читал ни один из документов, а по сути подписал признательные заявления на сбыт особо крупной партии наркотиков. Его остановили двое сотрудников ППС, посчитали подозрительным, далее вызвали сотрудников по обороту наркотиков. Эти сотрудники по прибытии начали разыгрывать историю — попросили Бугаева подойти к пустому месту, указать на дерево, якобы здесь находились наркотики. Сделали постановочное фото. Затем проехали в отдел, передали свёрток наркотиков Бугаеву, который не видел его ни разу, опять делали постановочные фото, слили их в Сеть. Решили заработать с помощью слива, до этого хотели заработать с помощью взятки.

По пути в отдел они с подзащитным останавливались на остановке общественного транспорта. Произошла рокировка сотрудников, они ехали на двух машинах, кто‑то пересел вперёд. Один из них включил телефон и позвонил жене и попросил Бугаева сказать, что за двое суток нужно найти взятку в размере 3 млн рублей, чтобы уголовное дело не было возбуждено. Жена Бугаева подыграла им, сказала, что будет искать, и на следующий день обратилась в органы ФСБ. Через двое суток взятка не поступила, она действительно не могла найти такую сумму. И ровно через два дня назначается судебная экспертиза по веществу. Хотя должна была быть произведена сразу после обнаружения.

Всё это даёт основание полагать, что целью происходящего с самого начала было вымогательство взятки, думали, что он бывший футболист, у которого лежат миллионы на счетах. Мы будем указывать на эти вещи, заявлять, что это был фальсификат для вымогательства. Следствие введено в заблуждение, поскольку материалы представлены, но ни на грамм не соответствуют действительности», — приводит слова Макличенко «Матч ТВ».

Напомним, 1 ноября появилась информация, что 42-летнего бывшего футболиста Алексея Бугаева задержали в Краснодаре, где обнаружили при нём порядка 495 граммов мефедрона. Правоохранители установили, что Бугаев получил наркотические вещества во владение с помощью найденной на улице закладки. На Алексея заведено уголовное дело о покушении на сбыт в особо крупном размере. При задержании Бугаев оказал сопротивление полицейским, за что получил семь суток заключения в СИЗО за неповиновение.

Позже отец бывшего футболиста подтвердил, что его сын был задержан в Краснодаре.