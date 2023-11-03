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Сёмин: хорошо, что сборная России сыграет с Кубой в Волгограде — там много болельщиков

Сёмин: хорошо, что сборная России сыграет с Кубой в Волгограде — там много болельщиков
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин высказался о предстоящем товарищеском матче национальной команды с Кубой.

«Во-первых, хорошо, что у сборной России будет международная игра. Во-вторых, хорошо, что матч с Кубой состоится на периферии, в Волгограде. Нужно увеличивать количество товарищеских матчей в маленьких городах, чтобы люди чувствовали, что есть национальная команда, видели игроков. На сегодняшний день это самое важное — популяризация российского футбола. В Волгограде много болельщиков, которые любят футбол. В Москве люди уже повидали много более элитных команд, поэтому надо играть в регионах», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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