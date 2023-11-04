«Балтика» — «Зенит»: Сергеев забил пяткой и вывел гостей вперёд

Сегодня, 4 ноября, проходит матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской «Балтикой» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играют на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Встречу обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Чебаном. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Первый тайм прошёл без голов. Во втором тайме, на 63-й минуте, нападающий гостей Иван Сергеев открыл счёт в матче, выведя «Зенит» вперёд — 1:0.
В нынешнем сезоне команды дважды встречались на групповом этапе Фонбет Кубка России. В первом матче победу одержала «Балтика» со счётом 2:1. Во второй встрече сильнее оказалась команда из Санкт-Петербурга (2:1).
После 13 туров РПЛ «Балтика» набрала 11 очков и занимает 15-е место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в российском чемпионате «Зенит» заработал 26 очков и располагается на второй строчке.
- 4 ноября 2023
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