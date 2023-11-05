Мюллер пошутил над Кейном после хет-трика форварда в матче с «Боруссией»

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер пошутил над нападающим клуба Гарри Кейном, который оформил хет-трик в матче десятого тура чемпионата Германии с дортмундской «Боруссии» (4:0). После матча Кейн традиционно забрал мяч с собой.

«Скоро ему понадобится еще один номер в отеле», — приводит слова Мюллера Bayern & Germany в социальной сети X (ранее твиттер).

Всего у Кейна 23 (16+7) очка по системе «гол+пас» в 14 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Он лучший в команде по этим показателям в текущем сезоне.

Напомним, Кейн перешёл в «Баварию» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2027 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 110 млн.

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