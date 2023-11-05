Спортдир «Ахмата»: кредит доверия к Ромащенко? Мы не выигрываем в РПЛ семь матчей подряд

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев прокомментировал последние результаты команды, которые она показывает под руководством Мирослава Ромащенко.

«Я думаю, что последние результаты связаны с комплексом проблем. Нет одной причины, их несколько. Какие причины? Сейчас не хочу говорить об этом. Естественно, руководство «Ахмата» беспокоит нынешнее положение команды.

Кредит доверия к Ромащенко? Мы семь матчей подряд не выигрываем в РПЛ, давайте чуть попозже. Мы только вчера проиграли в важном матче. Слишком много эмоций, пока не готов что-то комментировать», — приводит слова Газзаева Metaratings.

Напомним, вчера, 4 ноября, в матче РПЛ «Ахмат» проиграл «Факелу» со счётом 1:2. За 14 туров чемпионата России команда Ромащенко набрала 12 очков и занимает 13-е место.