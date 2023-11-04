«Прошу прощения у руководства и болельщиков». Ромащенко — о проигрыше «Ахмата» «Факелу»

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко извинился за поражение своей команды в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (1:2).

«Во‑первых, я хотел бы извиниться перед болельщиками. Команда… не знаю. За то качество футбола, в кавычках, которое мы показали. Я прекрасно понимаю и отдаю отчёт, что есть негативная полоса, в которую попала команда. И это давит на игроков, это сказывается. Тем не менее мы нацеливали игроков на то, что есть самолюбие, клуб и болельщики.

Эту ситуацию надо переламывать. Достать и выжать из себя не 100, не 200, а максимум процентов, чтобы перетерпеть. Только таким образом сможем перебороть эту ситуацию. Не могу упрекнуть команду в том, что она не хотела. Но что‑то надломлено. Я не знаю что. Сложно найти причины. Мы пытаемся, ищем, но пока не находим. Ещё раз прошу прощения у президента клуба, руководства и всех болельщиков», — приводит слова Ромащенко «Матч ТВ».

Напомним, на данный момент после 14 сыгранных матчей РПЛ «Ахмат» располагается в зоне стыковых матчей, на 13-й строчке, с 12 очками. «Факел» поднялся на девятое место и в своём активе имеет 18 баллов.