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Тренер «Крыльев» Осинькин прокомментировал первый гол Писарского в РПЛ после смены фамилии

Тренер «Крыльев» Осинькин прокомментировал первый гол Писарского в РПЛ после смены фамилии
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал первый гол нападающего команды Владимира Писарского в Российской Премьер-Лиге после смены фамилии. Напомним, Писарский забил единственный мяч самарцев в проигранном матче 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2). Этот гол также стал его первым за «Крылья Советов» в рамках чемпионата России по футболу.

«Мы верим во всех ребят, понимаем, что его серия безголевая была слишком длинная. Она давила на всех: на него, на нас, на игру, которая вокруг него складывалась в плане доверия, какое место ему внутри игры надо занимать. Надеемся, что он этим голом сбросит с себя ненужное, что ему мешает», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

Напомним, ранее ворота команд РПЛ поражал Владимир Сычевой. До самарской команды Писарский/Сычевой выступал за «Оренбург». За этот коллектив футболист провёл 15 матчей в РПЛ и забил 14 голов, в том числе оформил два хет-трика.

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