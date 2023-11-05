Владимир Писарский забил первый гол в РПЛ после смены фамилии

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский забил первый мяч в Российской Премьер-Лиге после смены фамилии. Ранее ворота команд РПЛ поражал Владимир Сычевой. Также сегодняшний гол Писарского стал его первым за «Крылья Советов» в рамках чемпионата России по футболу.

До самарской команды Писарский/Сычевой выступал за «Оренбург». За этот коллектив футболист провёл 15 матчей в РПЛ и забил 14 голов, в том числе оформил два хет-трика.

Напомним, сегодня, 5 ноября, «Краснодар» одержал победу над «Крыльями Советов» со счётом 2:1. Матч прошёл на стадионе «ФК Краснодар». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.