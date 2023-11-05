Махачкалинское «Динамо» обыграло «Нефтехимик» в матче 17-го тура Первой лиги
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Сегодня, 5 ноября, состоялся матч 17-го тура Мелбет Первой лиги между махачкалинским «Динамо» и нижнекамским «Нефтехимиком». Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Хозяева поля одержали победу с минимальным счётом — 1:0.
Единственный гол в матче был забит на 67-й минуте. Отличился нигерийский полузащитник «Динамо» Самину Абдуллахи. Этот гол стал вторым для 22-летнего футболиста в текущем сезоне чемпионата.
После этой победы в активе команды Курбана Бердыева стало 31 очко. Команда догнала по этому показателю «Химки», идущие на второй строчке в таблице. «Нефтехимик» с 19 очками расположился на 13-м месте. Лидирует в чемпионате футбольный клуб «Тюмень», набравший 32 очка после 17 сыгранных туров.
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