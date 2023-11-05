Transfermarkt назвал лучших игроков постсоветского пространства по гол+пас в топ-5 лиг

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал рейтинг игроков из стран постсоветского пространства с лучшей статистикой гол+пас в топ-5 лиг сезона-2023/2024 (с учётом всех официальных игр за клуб в сезоне).

Первое место в данном рейтинге занял украинский нападающий «Жироны» Артём Довбик, набравший 11 баллов по системе гол+пас в 13 матчах (шесть голов, пять ассистов). На втором месте расположился грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия — у него три гола и пять ассистов (суммарно восемь баллов) за 13 матчей. Тройку замкнул российский полузащитник «Монако» Александр Головин, показавший 5+2 в девяти встречах.

Топ-10 лучших игроков постсоветского пространства по «гол+пас» в топ-5 лиг:

Артём Довбик («Жирона», 6+5 за 13 матчей). Хвича Кварацхелия («Наполи», 3+5 за 11 матчей). Александр Головин («Монако», 5+2 за 10 матчей). Генрик Мхитарян («Интер», 2+3 за 14 матчей). Жорж Микаутадзе («Метц», 2+1 за 3 матча). Виктор Цыганков («Жирона», 2+1 за 11 матчей). Михаил Мудрик («Челси», 2+0 за 9 матчей). Далер Кузяев («Гавр», 2+0 за 10 матчей). Грант-Леон Ранос («Боруссия» Мёнхенгладбах, 1+1 за 3 матча). Саркис Адамян («Кёльн», 1+1 за 6 матчей).

Также стоит упомянуть, что 11-е место занял украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский (0+2 за 9 матчей), 12-я строчка у игрока «Эвертона» Виталия Миколенко (1+0 за 10 матчей), а 13-м стал уроженец Узбекистана и нападающий «Кальяри» Эльдор Шомуродов).