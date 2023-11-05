Transfermarkt представил самых дорогих игроков РПЛ в возрастных категориях с 28 до 39 лет

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал инфографику, которая представила самых дорогих футболистов Российской Премьер-Лиги в каждой из возрастных категорий с 28 до 39 лет. Самым дорогим игроком среди всех них оказался бразильский 29-летний защитник «Зенита» Дуглас Сантос.

Самые дорогие футболисты РПЛ по возрастным категориям (28–39 лет):

28 лет — Виллиан Роша (ЦСКА, € 7 млн);

29 лет — Дуглас Сантос («Зенит», € 18 млн);

30 лет — Вильмар Барриос («Зенит», € 16 млн);

31 год — Квинси Промес («Спартак», € 6 млн);

32 года — Фабиан Бальбуэна («Динамо» Москва, € 3 млн);

33 года — Фёдор Смолов («Динамо» Москва, € 3 млн);

34 года — Алексей Ионов («Ростов», € 1,2 млн);

35 лет — Артём Дзюба («Локомотив», € 3,5 млн);

36 лет — Антон Шунин («Динамо» Москва, € 0,6 млн);

37 лет — Игорь Акинфеев (ЦСКА, € 2 млн);

38 лет — Кристиан Нобоа («Сочи», € 1,2 млн).

Стоит отметить, что в списке нет игрока в возрасте 39 лет, поскольку в РПЛ нет ни одного футболиста из данной возрастной категории.