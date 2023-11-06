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«Я выиграл всё». Месси вспомнил первые мысли после победы на ЧМ

«Я выиграл всё». Месси вспомнил первые мысли после победы на ЧМ
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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси поделился воспоминаниями о победе сборной Аргентины на чемпионате мира – 2022.

«В голове было очень много мыслей. Сложно объяснить, что ощущаешь в такие моменты. Я всю жизнь боролся за эту мечту. Это была не только моя цель, но и моей семьи, близких и всей Аргентины. После финала сказал себе: «Я выиграл все». Когда увидел кубок, не мог поверить, что он наш. Мне сразу же захотелось поднять его», — приводит слова Месси L'Équipe.

Напомним, в прошлом году Лионель Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира 2022 года, который проходил в Катаре. Футболист отыграл полностью семь матчей турнира, где забил семь мячей, отметившись дублем в финале, и отдал три голевые передачи.

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