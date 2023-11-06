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«Оренбург» — «Ростов»: Воробьёв вывел хозяев вперёд

«Оренбург» — «Ростов»: Воробьёв вывел хозяев вперёд
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В эти минуты проходит матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и «Ростовом». Команды играют на стадионе «Газовик». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Романом Сафьяном (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
06 ноября 2023, понедельник. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Воробьёв – 72'     1:1 Осипенко – 85'    

На 72-й минуте нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв вывел свою команду вперёд.

В прошлом сезоне чемпионата России команды дважды сыграли между собой. В матче 4-го тура победу одержали подопечные Валерия Карпина (2:1), а во встрече в рамках 22-го тура был зафиксирован ничейный результат (2:2).

«Ростов» после 13 игр в рамках внутреннего российского первенства занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков. «Оренбург» располагается на 14-м месте. Команда Давида Деограсии набрала 12 очков после 13 проведённых встреч.

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