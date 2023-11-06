Российская Премьер-Лига: результаты матчей 14-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 5 ноября, матчем «Сочи» — «Динамо» (3:3) завершился 14-й тур Российской Премьер-Лиги.

Все результаты матчей 14-го тура РПЛ:

«Ахмат» — «Факел» — 1:2;

«Балтика» — «Зенит» — 0:2;

«Краснодар» — «Крылья Советов» — 2:1;

ЦСКА — «Пари Нижний Новгород» — 3:2;

«Локомотив» — «Спартак» — 1:1;

«Оренбург» — «Ростов» — 1:1;

«Урал» — «Рубин» — 0:1;

«Сочи» — «Динамо» — 3:3.

По итогам 14 сыгранных туров турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», имеющий в своём активе 31 очко. На втором месте находится «Зенит» с 29 очками. Тройку лидеров замыкает московский ЦСКА (24 очка). В зоне вылета находится калининградская «Балтика» (11 очков). На последнем месте располагается футбольный клуб «Сочи» (10 очков).