Гений из «Спартака» и тролль Юран. Премьер-лига несправедливости #54

Представляем 54-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста «Чемпионата» про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают 14-й тур РПЛ. «Спартак» и «Локомотив» выдали огненный второй тайм, «Краснодар» сдал первый зачёт, а Федотов переиграл Юрана. Это и многое другое обсуждаем в новом выпуске.
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Таймкоды:
00:00 — всем привет!
01:28 — «Спартак» и «Локо» дали огня во втором тайме, а мы восхитились Пруцевым.
16:24 — Юран дал бой Федотову, но тренер ЦСКА всё перевернул тактическими ходами.
26:35 — «Сочи» и «Динамо» выдали триллер. Что это было?
36:25 — «Краснодар» на классе разобрался с «Крыльями». Кордоба — восторг.
45:03 — что ещё было в туре? Веселье в «Оренбурге», победы «Зенита» и «Факела».