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Молодёжная сборная России сыграет с Беларусью U21 и минским «Динамо»

Молодёжная сборная России проведёт учебно-тренировочный сбор с 11 по 19 ноября, в рамках которого сыграет с командой Беларуси U21 и минским «Динамо».

Старший тренер молодёжной сборной Иван Шабаров вызвал на предстоящий сбор 23 футболистов.

Состав молодёжной сборной России

Вратари: Богдан Москвичёв («Зенит» Санкт-Петербург), Александр Дёгтев («Сочи»), Даниил Голиков («Краснодар»).

Защитники: Матвей Лукин, Михаил Рядно (оба – ЦСКА Москва), Илья Грибакин («Чертаново» Москва), Никита Лобов («Зенит» Санкт-Петербург), Илья Кирш («Ростов» Ростов-на-Дону), Станислав Бессмертный («Динамо» Москва), Илья Рожков («Рубин» Казань), Ярослав Крашевский («Енисей» Красноярск).

Полузащитники: Руслан Чобанов, Дмитрий Кучугура, Кирилл Богданец (все – «Краснодар»), Игорь Дмитриев, Илья Ишков (оба – «Урал» Екатеринбург), Матвей Кисляк (ЦСКА Москва), Илья Родионов («Зенит» Санкт-Петербург), Никита Салтыков («Крылья Советов» Самара), Иван Пяткин («Ротор» Волгоград), Даниил Зорин («Динамо» Минск, Беларусь).

Нападающие: Александр Кокшаров («Краснодар»), Александр Чупаёв («Динамо» Москва).

Расписание матчей

15 ноября. 19:00. Беларусь U21 – Россия. Гомель. Стадион «Центральный»

19 ноября. 12:00. «Динамо» (Минск) – Россия. Минск