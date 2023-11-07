«Манчестер Сити» — «Янг Бойз»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 7 ноября, состоится встреча 4-го тура группы G Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и швейцарским «Янг Бойз». Матч пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Эриком Ламбрехтсом из Бельгии. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Аканджи, Диаш, Гвардиол, Льюис, Стоунз, Ковачич, Нунес, Грилиш, Фоден, Холанд.

«Янг Бойз»: Расьоппи, Гарсия, Бенито, Али, Аменда, Джанко, Лаупер, Угринич, Ньясс, Иттен, Элиа.

«Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу группы G, набрав девять очков в трёх матчах. «Янг Бойз» набрал одно очко и занимает последнее место в квартете. На второй строчке располагается «РБ Лейпциг», в активе которого шесть набранных очков. «Црвена Звезда» находится на третьей позиции, у сербской команды одно очко.