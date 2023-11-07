А ещё встретятся дортмундская «Боруссия» и «Ньюкасл».

Высококачественный день в ЛЧ! Играют «Барса», «Милан», «ПСЖ» и «Сити». LIVE

Сегодня, 7 ноября, состоятся матчи группового этапа Лиги чемпионов. «Шахтёр» примет «Барселону», «Боруссия» в Дортмунде сыграет с «Ньюкаслом», «Антверпен» приедет в гости к «Порту», «Атлетико» зарубится с «Селтиком», а «Милан» – с «ПСЖ». Ещё нас ждут встречи «Манчестер Сити» и «Янг Бойз», «Лацио» и «Фейеноорда», а также «Црвены Звезды» и «РБ Лейпциг».

Игровой день начнётся с матча «Шахтёра» и «Барселоны», который пройдёт в Гамбурге. Это противостояние в каком-то смысле уже стало классикой Лиги чемпионов, ведь команды встречаются не так уж и редко: пять раз в данном турнире и ещё однажды – в Суперкубке УЕФА. Преимущество на стороне каталонцев, а украинский клуб выиграл только однажды. Для хозяев данная игра очень важна для планирования евровесны: в случае неудач в последних встречах группового этапа можно оказаться даже на четвёртом месте.

Параллельно в Дортмунде встретятся «Боруссия» и «Ньюкасл». Заруба этих клубов в предыдущем туре пусть и не была чересчур голевой (1:0 в пользу немецкого клуба), но по качеству, скоростям и самоотдаче покорила многих любителей футбола. Хочется, чтобы и сейчас клубы выдали шоу. Но надо понимать, что ничейный результат – в пользу конкурентов. Особенно если «Милан» сенсационно обыграет «ПСЖ» (тогда у трёх клубов будет по пять очков).

Кстати об этой игре. Она состоится во втором слоте. И тут всё очень интересно: до поражения в предыдущем туре «Милан» регулярно побеждал парижан. Однако времена изменились: теперь фавориты в этой встрече не итальянцы. Поражение поставит команду Стефано Пиоли в тяжелейшую ситуцию: по итогам группового этапа «Милан» может оказаться последним (как и сейчас).

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