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«Шахтёр» – «Барселона», прямая онлайн-трансляция матча группового этапа Лиги чемпионов, 7 ноября 2023, где смотреть

Высококачественный день в ЛЧ! Играют «Барса», «Милан», «ПСЖ» и «Сити». LIVE
Никита Паглазов Михаил Рождественский
,
Лига чемпионов
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А ещё встретятся дортмундская «Боруссия» и «Ньюкасл».

Сегодня, 7 ноября, состоятся матчи группового этапа Лиги чемпионов. «Шахтёр» примет «Барселону», «Боруссия» в Дортмунде сыграет с «Ньюкаслом», «Антверпен» приедет в гости к «Порту», «Атлетико» зарубится с «Селтиком», а «Милан» – с «ПСЖ». Ещё нас ждут встречи «Манчестер Сити» и «Янг Бойз», «Лацио» и «Фейеноорда», а также «Црвены Звезды» и «РБ Лейпциг».

Лига чемпионов . Группа H. 4-й тур
07 ноября 2023, вторник. 20:45 МСК
Шахтёр
Украина
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Игровой день начнётся с матча «Шахтёра» и «Барселоны», который пройдёт в Гамбурге. Это противостояние в каком-то смысле уже стало классикой Лиги чемпионов, ведь команды встречаются не так уж и редко: пять раз в данном турнире и ещё однажды – в Суперкубке УЕФА. Преимущество на стороне каталонцев, а украинский клуб выиграл только однажды. Для хозяев данная игра очень важна для планирования евровесны: в случае неудач в последних встречах группового этапа можно оказаться даже на четвёртом месте.

Лига чемпионов . Группа F. 4-й тур
07 ноября 2023, вторник. 20:45 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Параллельно в Дортмунде встретятся «Боруссия» и «Ньюкасл». Заруба этих клубов в предыдущем туре пусть и не была чересчур голевой (1:0 в пользу немецкого клуба), но по качеству, скоростям и самоотдаче покорила многих любителей футбола. Хочется, чтобы и сейчас клубы выдали шоу. Но надо понимать, что ничейный результат – в пользу конкурентов. Особенно если «Милан» сенсационно обыграет «ПСЖ» (тогда у трёх клубов будет по пять очков).

Лига чемпионов . Группа F. 4-й тур
07 ноября 2023, вторник. 23:00 МСК
Милан
Милан, Италия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Кстати об этой игре. Она состоится во втором слоте. И тут всё очень интересно: до поражения в предыдущем туре «Милан» регулярно побеждал парижан. Однако времена изменились: теперь фавориты в этой встрече не итальянцы. Поражение поставит команду Стефано Пиоли в тяжелейшую ситуцию: по итогам группового этапа «Милан» может оказаться последним (как и сейчас).

Другие матчи дня

Лига чемпионов . Группа H. 4-й тур
07 ноября 2023, вторник. 23:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Не начался
Антверпен
Антверпен, Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лига чемпионов . Группа E. 4-й тур
07 ноября 2023, вторник. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Селтик
Глазго, Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лига чемпионов . Группа E. 4-й тур
07 ноября 2023, вторник. 23:00 МСК
Лацио
Рим, Италия
Не начался
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лига чемпионов . Группа G. 4-й тур
07 ноября 2023, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лига чемпионов . Группа G. 4-й тур
07 ноября 2023, вторник. 23:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Не начался
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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