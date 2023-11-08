Хавбек «Оренбурга» Флорентин: Вера в «Локомотиве»? Мы все рады за Лукаса

Полузащитник «Оренбурга» Габриэль Флорентин рассказал, что в команде все рады будущему переходу одноклубника Лукаса Веры в «Локомотив».

«Как относятся в команде к тому, что Вера зимой уйдёт в «Локомотив»? Думаю, что это очень хорошо. Мы все счастливы и рады за Лукаса. «Оренбург» — отличный клуб, он дал ему много шансов показать себя и сделать следующий шаг в карьере. Его переход в «Локомотив» все оценивают позитивно. Говорил ли сам Лукас о переходе? Лично не рассказывал. Конечно, как и любой футболист, он хочет расти. А когда информация о трансфере станет официальной, Лукас нам объявит», — приводит слова Флорентина «Матч ТВ».

Напомним, ранее сообщалось, что аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера близок к переходу в «Локомотив». Позднее в московском клубе подтвердили интерес к полузащитнику оренбуржцев.