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«Гранада» обжалует своё исключение из Кубка Испании из-за участия в нём резервного вратаря

«Гранада» подаст апелляцию с целью обжалования решения дисциплинарного судьи Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), присудившего клубу техническое поражение в матче Кубка Испании с «Аросой» (3:0) из-за участия в нём 24-летнего голкипера резервной команды Адриана Лопеса.

«Футбольный клуб «Гранада» во вторник, 7 ноября 2023 года, узнал о решении единоличного дисциплинарного судьи RFEF в отношении жалобы «Аросы», связанной с предполагаемо неправильным участием игрока Адриана Лопеса в матче, состоявшемся 2 ноября 2023 года и относящемся к первому раунду Кубка Испании.

Единоличный дисциплинарный судья в своём решении отмечает, что футбольный клуб «Гранада» выставил неправильный состав в указанном матче.

Учитывая такие обстоятельства, «Гранада» желает заявить, что подаст соответствующую апелляцию в Апелляционный комитет в установленные сроки», — сказано в заявлении «Гранады», опубликованном на официальном сайте клуба.

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