«Копенгаген» — «Манчестер Юнайтед»: Хойлунд оформил дубль в матче

В эти минуты идёт матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются датский «Копенгаген» и английский «Манчестер Юнайтед». Игра проходит на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Донатасом Румшасом (Литва). На момент выхода счёт 2:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 28-й минуте Бруну Фернандеш совершил перехват рядом с центром поля, моментально разогнал контратаку и сделал своевременный пас на ход Гарначо, тот уже ворвался в штрафную и пробил низом — Грабара отразил мяч чуть в сторону. А бежавший параллельным курсом Хойлунд без помех добил в цель.

Ранее, на третьей минуте матча счёт открыл нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд.

После трёх туров группового этапа Лиги чемпионов «Копенгаген» набрал одно очко и занимает последнее место в группе А. В свою очередь, после аналогичного количества игр «Манчестер Юнайтед» заработал три очка и расположился на третьей строчке. Возглавляет квартет мюнхенская «Бавария», у которой в активе девять очков после трёх матчей.

В минувшем октябре команды встречались в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. В той игре победу одержала английская команда со счётом 1:0.