Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Руни: когда мне было 20 лет, я пил почти до потери сознания

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, что в юности он справлялся с психологическим напряжением с помощью алкоголя.

«Когда мне было около 20 лет, алкоголь помогал мне расслабиться. Я приходил в себя, проводил несколько дней дома и не выходил на улицу. Я пил почти до потери сознания. Я не хотел быть в обществе других людей, потому что иногда испытывал стыд. Порой тебе кажется, что ты разочаровал людей, и в конце концов я не знал, как справиться с этой ситуацией.

Когда ты не принимаешь помощь и советы других, ты можешь достичь дна. Это то, что происходило со мной в течение нескольких лет. К счастью, сегодня я больше не боюсь делиться с людьми своими проблемами», — приводит слова Руни Mundo Deportivo со ссылкой на подкаст экс-игрока в регби Роба Берроу.