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«Реал» вышел в плей-офф Лиги чемпионов, разгромив «Брагу»

«Реал» вышел в плей-офф Лиги чемпионов, разгромив «Брагу»
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Сегодня, 8 ноября, в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 встречались испанский «Реал» Мадрид и португальская «Брага». Встреча проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Встречу обслуживала бригада судей во главе с Халилом Мелером из Турции. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу испанцев. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

На шестой минуте Альваро Джало не реализовал 11-метровый. Андрей Лунин вытащил удар.

На 27-й минуте Родриго забежал слева под передачу Ферлана Менди, от лицевой прострелил на ближнюю штангу, и с линии вратарской в касание мяч в девятку вогнал Браим Диас.

На 58-й минуте Лукас Васкес забежал справа под передачу Федерико Вальверде, прострелил в центр, где Винисиус Жуниор убрал защитника и ударом в дальний угол увеличил отрыв в счёте.

На 61-й минуте Родриго отыграл левее на Винисиуса, который вернул мяч на партнёра, причём вывел его один на один. После подсечки счёт стал разгромным.

На данный момент после четырёх матчей группового этапа Лиги чемпионов «Реал» Мадрид имеет в своём активе 12 очков и тем самым выходит в плей-офф турнира, находясь на первой строчке. «Брага» находится на третьей позиции с тремя очками.

Лига чемпионов . Группа C. 4-й тур
08 ноября 2023, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 0
Брага
Брага, Португалия
1:0 Диас – 27'     2:0 Винисиус Жуниор – 58'     3:0 Родриго – 61'    
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