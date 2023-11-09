«Реал» — о Лунине: более надёжного пароля для домашнего Wi-Fi вы не найдёте

Мадридский «Реал» отреагировал на отражённый пенальти украинского голкипера Андрея Лунина во время матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брагой». Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 3:0.

На шестой минуте в ворота «Реала» был назначен пенальти, однако нападающий «Браги» Альваро Джало не смог переиграть украинца.

«Более надёжного пароля для домашнего Wi-Fi, чем этот, вы не найдёте: Андрей Алексеевич Лунин», — написано в официальной социальной сети X (ранее Twitter) клуба.

Отмети, место в воротах «Реала» с первых минут должен был занять Кепа Аррисабалага, однако он получил повреждение на предматчевой разминке, и его заменил Лунин.