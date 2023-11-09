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Фабрицио Романо: Мануэль Локателли продлил контракт с «Ювентусом» до 2028 года

Фабрицио Романо: Мануэль Локателли продлил контракт с «Ювентусом» до 2028 года
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Полузащитник Мануэль Локателли продлил контракт с «Ювентусом» до лета 2028 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

«Ювентус» выкупил Локателли у «Сассуоло» в июле 2023 года после двухгодичной аренды (с августа 2021-го по июнь 2023-го). Сумма трансфера составила € 30 млн. В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник сыграл 11 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Всего за туринский клуб итальянец провёл 103 игры, забил четыре мяча и отдал восемь голевых передач.
После 11 туров чемпионата Италии «Ювентус» занимает второе место с 26 очками. Лидирует «Интер» (28 очков).

Следующий матч «Ювентус» сыграет с «Кальяри». Встреча на стадионе «Альянц – Ювентус» состоится 11 ноября в 20:00 мск.

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