«Фиорентина» — «Ювентус». Влахович не растеряет темп

5 ноября состоится матч 11-го тура Серии А «Фиорентина» — «Ювентус». Начало игры — в 22:45 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу туринцев можно с коэффициентом 2.55. Шансы «фиолетовых» оценили в 2.95. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Фиорентина» — «Ювентус» 5 ноября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Фиорентина» — «Ювентус» вряд ли получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют «фиолетовые», сыграет коэффициент 1.35. Гол туринцев доступен с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Италии «Фиорентина» — «Ювентус» (05.11.2023)

Один из главных матчей выходных в Серии А состоится 5 ноября: «Фиорентина» встретится с «Ювентусом».

Встреча пройдёт на стадионе «Артемио Франки». Хозяева начинают этот тур на седьмом месте с 17 очками, в то время как гости занимают вторую строчку с 23 очками.

«Фиолетовые» выйдут на поле после поражения в игре с «Лацио» со счётом 0:1 в минувшие выходные в Серии А. Поскольку римляне находятся ниже в турнирной таблице, «лилии» надеялись взять хотя бы очко в том матче. Однако «Лацио» забил единственный гол с пенальти на 95-й минуте.

Это поражение означает, что «Фиорентина» выиграла только два из пяти последних матчей во всех соревнованиях.

Победы были одержаны в играх с «Наполи» (3:1) на выезде в Серии А, что было отличным результатом, и с «Чукаричками» (6:0) дома в Лиге конференций.

Также была зафиксирована ничья со счётом 2:2 с «Ференцварошем» в ЛКФ и досадное поражение в матче с «Эмполи» (0:2) в чемпионате страны.

Тенденции показывают, что «Фиорентину» нелегко обыграть, когда она выступает дома. «Фиолетовые» не проигрывали 11 из последних 12 домашних встреч в Серии А.

Однако «лилиям» нелегко удаётся сохранять ворота сухими, и они пропустили голы в четырёх из пяти последних домашних встреч чемпионата Италии.

«Ювентус» отправляется на стадион «Артемио Франки», обыграв в минувшие выходные «Верону» со счётом 1:0. Единственный гол в матче был забит на 96-й минуте, поэтому времени отыграться у соперника уже не было.

Выигранная встреча у «Вероны» означает, что туринцы остаются непобеждёнными в последних пяти матчах во всех соревнованиях.

Также были победы в играх с «Лечче» (1:0) и «Торино» (2:0) дома, и с «Миланом» (1:0) на выезде. Единственный матч, в котором «Ювентус» не смог одержать победу из последних пяти встреч, завершился вничью со счётом 0:0 с «Аталантой».

Тенденции показывают, что туринцы не проигрывают 10 из 11 последних матчей в Серии А. В пяти встречах чёрно-белые сохранили ворота сухими и проиграли только один из шести минувших выездных матчей.

У «Фиорентины» отсутствует травмированный Додо, а также есть сомнения в готовности Гаэтано Кастровилли.

У «Ювентуса» отстранены от матчей Николо Фаджоли и Поль Погба. Данило и Маттиа Де Шильо находятся на лечении, а Алекс Сандро может успеть восстановиться после мышечной травмы.

«Лилии» хорошо начали сезон, но в последнее время потерпели несколько досадных поражений.

«Ювентус» не проигрывал 35 из 40 последних очных матчей с «Фиорентиной» в Серии А и может сохранить ворота сухими на пути к четвёртой подряд победе в чемпионате Италии. На это есть все предпосылки. Поставить на победу туринцев можно за 2.55.

Ставка: победа «Ювентуса» за 2.55.