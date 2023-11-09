Мойзес: Файзуллаев — очень важный игрок для ЦСКА, его ждёт большое будущее

Защитник ЦСКА Мойзес оценил перспективы полузащитника Аббосбека Файзуллаева, который пополнил состав московской команды на старте сезона-2023/2024.

«Аббос — очень важный игрок для нас. Он очень умный, очень быстрый, помогает нам с ассистами, с голами. Уверен, что его ждёт большое будущее», — приводит слова Мойзеса Metaratings.

20-летний Файзуллаев является воспитанником узбекистанского «Пахтакора». К ЦСКА полузащитник присоединился в летнее трансферное окно и к текущему моменту провёл 13 матчей за армейцев, записав на свой счёт один гол и шесть результативных передач.

ЦСКА после 14 туров Российской Премьер-Лиги располагается на третьем месте в турнирной таблице, набрав 24 очка. В следующем матче внутреннего первенства армейцы сыграют с «Факелом» на выезде.