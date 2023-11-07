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Игрок ЦСКА Давила рассказал, что полюбил узбекскую кухню благодаря Файзуллаеву

Игрок ЦСКА Давила рассказал, что полюбил узбекскую кухню благодаря Файзуллаеву
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Чилийский футболист московского ЦСКА Виктор Давила рассказал, как полюбил узбекскую кухню благодаря полузащитнику армейцев Аббосбеку Файзуллаеву.

«Аббос однажды пригласил меня в ресторан традиционной узбекской кухни. Мне очень понравилось. Эта кухня и вправду великолепная. Полюбил её. Это было до той тренировки. Когда он привёз этот плов, меня это удивило! Но мне удалось попробовать (смеётся). Очень понравилось», — приводит слова Давилы «Матч ТВ».

Напомним, Файзуллаев присоединился к армейцам этим летом из узбекского «Пахтакора», по информации Transfermarkt, за € 500 тыс. В нынешнем сезоне Аббосбек сыграл за ЦСКА в 13 матчах во всех турнирах, где отметился одним голом и шестью результативными передачами.

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