Игрок ЦСКА Давила рассказал, что полюбил узбекскую кухню благодаря Файзуллаеву

Чилийский футболист московского ЦСКА Виктор Давила рассказал, как полюбил узбекскую кухню благодаря полузащитнику армейцев Аббосбеку Файзуллаеву.

«Аббос однажды пригласил меня в ресторан традиционной узбекской кухни. Мне очень понравилось. Эта кухня и вправду великолепная. Полюбил её. Это было до той тренировки. Когда он привёз этот плов, меня это удивило! Но мне удалось попробовать (смеётся). Очень понравилось», — приводит слова Давилы «Матч ТВ».

Напомним, Файзуллаев присоединился к армейцам этим летом из узбекского «Пахтакора», по информации Transfermarkt, за € 500 тыс. В нынешнем сезоне Аббосбек сыграл за ЦСКА в 13 матчах во всех турнирах, где отметился одним голом и шестью результативными передачами.