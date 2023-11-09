Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Вест Хэм Юнайтед — Олимпиакос. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ещенко: нельзя сказать, что в РПЛ есть команды, которые проваливают сезон

Ещенко: нельзя сказать, что в РПЛ есть команды, которые проваливают сезон
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Спартака» и сборной России Андрей Ещенко высказался об уровне команд в Российской Премьер-Лиге.

«Претенденты на вылет? Ещё играть и играть. Сейчас явных аутсайдеров нет, чем и интересен чемпионат. Команды плюс-минус равные. Нельзя сказать, что внизу турнирной таблицы есть команды, которые проваливают сезон. Все набирают очки. В этом году хороший и интересный чемпионат. С интригой», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

По итогам 14 сыгранных туров турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», имеющий в своём активе 31 очко. На втором месте находится «Зенит» с 29 очками. Тройку лидеров замыкает московский ЦСКА (24 очка). В зоне вылета находится калининградская «Балтика» (11 очков). На последнем месте располагается футбольный клуб «Сочи» (10 очков).

Материалы по теме
Булыкин: на вылет из РПЛ идёт плотная группа. Там нет явного аутсайдера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android