Ещенко: нельзя сказать, что в РПЛ есть команды, которые проваливают сезон

Бывший защитник «Спартака» и сборной России Андрей Ещенко высказался об уровне команд в Российской Премьер-Лиге.

«Претенденты на вылет? Ещё играть и играть. Сейчас явных аутсайдеров нет, чем и интересен чемпионат. Команды плюс-минус равные. Нельзя сказать, что внизу турнирной таблицы есть команды, которые проваливают сезон. Все набирают очки. В этом году хороший и интересный чемпионат. С интригой», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

По итогам 14 сыгранных туров турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», имеющий в своём активе 31 очко. На втором месте находится «Зенит» с 29 очками. Тройку лидеров замыкает московский ЦСКА (24 очка). В зоне вылета находится калининградская «Балтика» (11 очков). На последнем месте располагается футбольный клуб «Сочи» (10 очков).