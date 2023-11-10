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Агент Лунёва высказался о травме голкипера, полученной в матче с «Байером» в Лиге Европы

Агент Лунёва высказался о травме голкипера, полученной в матче с «Байером» в Лиге Европы
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Антон Смирнов, агент вратаря «Карабаха» Андрея Лунёва, высказался о травме, которую его клиент получил в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Байером» (0:1).

«После предыдущего повреждения благодаря медицинскому штабу и проделанной работе чувствовал себя перед игрой с «Байером» прекрасно, а пауза пошла на пользу.

По вчерашней травме пока ещё рано и сложно что-то говорить. Очень надеемся, что всё обойдётся и ничего серьёзного не будет», — сказал Смирнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч Лиги Европы между «Карабахом» и «Байером» состоялся накануне в Баку и завершился победой немецкой команды. 31-летний Лунёв получил травму во втором тайме, на 84‑й минуте его заменил Лука Гугешашвили. 7 ноября Андрей Лунёв был вызван в сборную России на учебно‑тренировочный сбор, который начнётся 13 ноября в Новогорске. 20 ноября сборная России проведёт товарищеский матч с командой Кубы в Волгограде. В нынешнем сезоне Андрей провёл за «Карабах» девять матчей и пропустил девять голов.

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