Лунёв дважды спас с «Байером»! Потом Андрея заменили — и «Карабах» проиграл

«Карабах» Андрея Лунёва принимал на своём поле фаворита группы – «Байер». Ту самую команду, за которую играл (но в основном сидел) россиянин раньше. Казалось бы, какая тут может быть интрига? Выяснилось, ещё какая. Немецкий гранд чуть не потерял очки — в том числе благодаря вратарю соперников.

В топ-чемпионатах есть только две команды, которые пока не проигрывали в нынешнем сезоне. О ком речь? Может быть, «Бавария» и «ПСЖ»? Или «Манчестер Сити» и «Интер»? Внезапно речь о «Ницце» и как раз «Байере». Это чтобы вы понимали, какой машине противостоял азербайджанский клуб.

Показал мощь леверкузенцев и первый матч данных команд. Немецкий гранд дома вообще не заметил противника, закинув ему пять голов и пропустив лишь единожды.

Но то было в Германии. В Азербайджане же «Карабах» выступает гораздо солиднее, оказывая сопротивление кому угодно. «Байер» максимально ощутил это на себе: за первый тайм команда создала лишь 0,14 ожидаемого гола, тогда как у хозяев набралось в два раза больше — 0,34 xG. В реальные забитые мячи, впрочем, всё это не конвертировалось.

Единственный гостевой момент в первой половине встречи появился во время подачи углового Алехандро Гримальдо и удара Пьеро Инкапье, затихнув после эффектного сейва Лунёва.

Спасение Андрея Лунёва Фото: Кадр из видео

Хозяева ответили ударами в ближний угол Жуниньо и в дальний – Яссина Бензии. Статуса голевых тем не менее они не заслуживают. Зато его во втором тайме заслужил момент Виктора Бонифасе на 65-й минуте. Лунёв потащил и там.

Спасение Андрея Лунёва Фото: Кадр из видео

10 минут спустя нигерийский нападающий случайно отомстил россиянину, врезавшись в него ногой. На поле появились врачи, и всё же Андрей тогда не ушёл с поля. А ведь кипера вызвали в сборную для подготовки к товарищеской игре с Кубой.

Травма Андрея Лунёва Фото: Кадр из видео

И не зря, ведь позже он даже с повреждением снова помешал забить Бонифасе, сняв мяч с его головы.

Андрей Лунёв спасает команду Фото: Кадр из видео

На 84-й минуте голкипер всё-таки попросил замену, и его сменил грузин Лука Гугешашвили. «Байер» напряг его в добавленное время, заработал пенальти за игру рукой Максима Медведева. Бонифасе был безжалостен.

За что поставили пенальти в ворота «Карабаха» Фото: Кадр из видео

Лунёв вместе с Жуниньо получил за матч высокую оценку 7,5 от Sofascore — больше всех в своей команде. Да и в целом цифру выше заработал лишь Инкапье (7,8).

«Карабах» едва не стал второй командой нынешнего сезона после «Баварии», кто отобрал очки у «Байера». Грустно? Ещё бы! Но шансы на евровесну в ЛЕ по-прежнему высоки: у азербайджанцев шесть очков — это на три больше, чем у «Мольде», который в более поздний слот сойдётся с «Хеккеном».