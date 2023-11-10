Шеф-скаут «Зенита» рассказал, почему клуб не купил Хулиана Альвареса

Шеф-скаут «Зенита» Константин Шипулин рассказал, почему клуб не купил Хулиана Альвареса.

«У него там были определённые отступные. Но никто наверняка не знает, поехал бы он. Понятно, что его сложно было назвать чистой «девяткой». А мы искали замену Азмуну. Хотя по базовым характеристикам он бы мог встроиться в команду», — рассказал Шипулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Напомним, в минувшее летнее трансферное окно 2023 года в «Зенит» перешли шесть иностранцев: четыре бразильца – Марио Фернандес, Ду Кейрос, Мантуан и Педро (он приедет в клуб в феврале 2024 года), а также серб Страхиня Эракович и француз Вильсон Изидор. Кроме того, сине-бело-голубые подписали двух россиян — Александра Коваленко и Дениса Адамова.