Олег Самсонов: в моё время «Краснодар» только начинал становление

Бывший полузащитник «Краснодара» Олег Самсонов оценил подопечных Владимира Ивича.
«Сейчас другое время, другие футболисты и другой подход. Сейчас у «Краснодара» больше тренерская команда. В моё время «Краснодар» только начинал своё становление. Сейчас это серьёзный и большой клуб со своими традициями и болельщиками, с перспективой на золотые медали, поэтому немного разные команды», — сказал Самсонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Олег Самсонов выступал за «Краснодар» с 2011 по 2014 год.
В данный момент «Краснодар» после 14 туров Российской Премьер-Лиги возглавляет турнирную таблицу чемпионата, опережая идущий следом санкт-петербургский «Зенит» на два очка. 11 ноября команды сыграют друг с другом в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19:30 мск.
- 10 ноября 2023
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