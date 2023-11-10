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Олег Самсонов: в моё время «Краснодар» только начинал становление

Олег Самсонов: в моё время «Краснодар» только начинал становление
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Бывший полузащитник «Краснодара» Олег Самсонов оценил подопечных Владимира Ивича.

«Сейчас другое время, другие футболисты и другой подход. Сейчас у «Краснодара» больше тренерская команда. В моё время «Краснодар» только начинал своё становление. Сейчас это серьёзный и большой клуб со своими традициями и болельщиками, с перспективой на золотые медали, поэтому немного разные команды», — сказал Самсонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Олег Самсонов выступал за «Краснодар» с 2011 по 2014 год.

В данный момент «Краснодар» после 14 туров Российской Премьер-Лиги возглавляет турнирную таблицу чемпионата, опережая идущий следом санкт-петербургский «Зенит» на два очка. 11 ноября команды сыграют друг с другом в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
11 ноября 2023, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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