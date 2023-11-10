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Эрлинг Холанд: ни один невинный ребёнок не заслуживает смерти

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд опубликовал пост, который посвятил невинным детям, становящимся жертвами конфликтов между странами.

«Ни один невинный ребёнок не заслуживает смерти», — написал норвежский нападающий в соцсети Х (ранее Twitter), также добавив хештег #peace («мир»).

Стоит отметить, что Холанд, скорее всего, написал в соцсети на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль, который назвал произошедшее «войной» и приступил к ответным действиям.

Сегодня также произошёл инцидент, в рамках которого футболисты сборной Израиля, в том числе и защитник московского «Динамо» Эли Даса, были вынуждены покинуть свой автобус и прятаться на обочине дороги из-за воздушной тревоги, начавшейся из-за ракетного обстрела со стороны палестинского движения ХАМАС.