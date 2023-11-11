Пименов: «Зенит» — фаворит матча с «Краснодаром». Они выиграют со счётом 2:1

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в рамках которого сине-бело-голубые будут принимать «Краснодар». Напомним, матч состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:30 по московскому времени.

«Мое мнение — «Зенит» является фаворитом предстоящего матча. Почему? На «Краснодаре», думаю, скажется длительный путь. Полагаю, «Зенит» выиграет. Где‑нибудь со счётом 2:1», — приводит слова Пименова «Матч ТВ».

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает второе место, набрав 29 очков в 14 матчах чемпионата. Возглавляет таблицу чемпионата «Краснодар» — у «быков» в активе 31 очко после 14 игр.