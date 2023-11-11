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Лучано Спаллетти объявил состав сборной Италии на матчи с Северной Македонией и Украиной

Сборная Италии по футболу в соцсети Х (ранее Twitter) объявила состав на предстоящие матчи отбора Евро-2024. 17 ноября итальянцы встретятся с национальной командой Северной Македонии, а 20 ноября подопечным Лучано Спалетти будет противостоять Украина.

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Алекс Мерет («Наполи»), Иван Проведель («Лацио»), Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»).

Защитники: Франческо Ачерби («Интер»), Алессандро Бастони («Интер»), Алессандро Буонджорно («Торино»), Давиде Калабрия («Милан»), Андреа Камбьязо («Ювентус»), Маттео Дармиан («Интер»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Федерико Димарко («Интер»), Федерико Гатти («Ювентус»), Рафаэл Толой («Аталанта»).

Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Джакомо Бонавентура («Фиорентина»), Андреа Кольпани («Монца»), Бриан Кристанте («Рома»), Давиде Фраттези («Интер»), Жоржиньо («Арсенал»), Мануэль Локателли («Ювентус»).

Нападающие: Доменико Берарди («Сассуоло»), Федерико Кьеза («Ювентус»), Стефан Эль-Шаарави («Рома»), Мойзе Кин («Ювентус»), Маттео Политано («Наполи»), Джакомо Распадори («Наполи»), Джанлука Скамакка («Аталанта»), Николо Дзаньоло («Астон Вилла»).