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Стал известен состав сборной Португалии на ноябрьские матчи отбора Евро-2024

Сборная Португалии по футболу в соцсети Х (ранее Twitter) объявила состав на предстоящие матчи отбора Евро-2024. 16 ноября португальцы встретятся с национальной командой Лихтенштейна, а 19 ноября подопечным Роберто Мартинеса будет противостоять Исландия.

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулвергемптон»), Руй Патрисиу («Рома»).

Защитники: Диогу Дало («Манчестер Юнайтед»), Жоау Канселу («Барселона»), Нелсон Семеду («Вулверхэмптон»), Антониу Силва («Бенфика»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Пепе («Порту»), Тоте Гомеш («Вулверхэмптон»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»).

Полузащитники: Жоау Пальинья («Фулхэм»), Рубен Невеш («Аль-Хиляль»), Жоау Невеш («Бенфика»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Отавио («Аль-Наср»), Витинья («ПСЖ»), Матеус Нунес («Манчестер Сити»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Жоау Феликс («Барселона»), Рикарду Орта («Брага»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Педру Нету («Вулверхэмптон»), Брума («Брага»).

Нападающие: Рафаэл Леау («Милан»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»).