Гончаренко: нас зажали жёлтыми карточками, свистели те фолы, которых не было

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко раскритиковал судейство после матча 15-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым. Встреча закончилась победой самарцев со счётом 3:1.

«В первом тайме у нас был плохой прессинг, мы были растянуты, играли в тот футбол, который был выгоден «Крыльям Советов». Во втором тайме выравняли положение, но у нас пока не хватает качеств на флангах, чтобы доставлять мяч в чужую штрафную. Не хватает контроля мяча на флангах.

Получил жёлтую карточку во втором тайме? По крайней мере, в конце игры. Считаю, что нас зажали жёлтыми карточками и стандартными положениями. Свистели те фолы, которых не было, для нас это привычная ситуация.

Не считаю, что у Юрия Газинского была красная карточка. Он эмоционально себя вёл, когда все валяются на поле, на это команда реагирует нервно. Сейчас ему дадут дисквалификацию. В нашем случае никто не будет смотреть, две‑три игры, это ситуация, которую мы понимаем», — сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».