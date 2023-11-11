«Крылья Советов» высекли команду Гончаренко. В конце футболисты чуть не подрались! Видео

«Крылья Советов» на своём поле обыграли «Урал» (3:1) в матче 15-го тура РПЛ. Матч во всех отношениях получился колоритным: были и голы, и удаления, и предупреждения тренерам. А главное – в этой встрече команды вполне себе подтвердили своё нынешнее положение в турнирной таблице.

Весь матч прошёл под диктовку команды Игоря Осинькина. Самарцы доминировали, вели игру и мало что позволяли екатеринбуржцам. Почти сразу стало понятно, у кого в ногах судьба встречи. Уже на 14-й минуте Бенхамин Гарре реализовал пенальти в ворота Ильи Помазуна.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч Премьер» в «Телеграме».

Почти сразу же Самара могла удвоить преимущество, но на 20-й минуте 11-метровый не реализовал Фернандо Костанца: бразилец плохо пробил, а кипер сыграл отлично. Минус на плюс дал минус – поэтому Помазун оставил «Урал» в игре. Но это не особо подзарядило его команду. Видимо, чтобы перезарядиться, стоило уйти в раздевалку и выслушать явно негодующего Виктора Гончаренко. Заряда от тренера хватило, чтобы внезапно сравнять счёт после перерыва. Реально неожиданно. Спасибо подключившемуся Силвие Бегичу.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч Премьер» в «Телеграме».

Казалось, вот оно: «Урал» сейчас оживится, встряхнётся и попробует переломить ход встречи. Но «Крылья» доказали и показали, почему они идут наверху: Шитов завершил двухэтапную скоростную атаку.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч Премьер» в «Телеграме».

Ну а дальше «Урал» как-то совсем расклеился и потерял всякую мотивацию снова сделать ничью. Команда поникла за 25 минут до финального свистка и потом уже больше концентрировалась на том, чтобы не пропустить ещё, а не забить самой. Надо бы в такой ситуации на себя разозлиться, но Юрий Газинский вылил свой гнев на Романа Ежова и чуть не устроил массовое побоище не последних минутах (судья и некоторые футболисты остудили обстановку). Хавбек «Урала» ткнул оппонента в лицо и почти сразу после этого получил красную карточку. Некрасиво.

Серия «Урала» без побед достигла 10 встреч Фото: pfcks.ru

Зато красиво сделал Владимир Писарский. Нападающий отличился во втором матче подряд! Форвард оказался первым на добивании мяча, который отскочил от перекладины после сильного удара партнёра. Отпраздновал футболист тоже оригинально: как бы полузгал семечек.

Таким образом, «Крылья» сравнялись с ЦСКА и вышли на третье место, а серия «Урала» без побед достигла 10 встреч. До зоны стыков совсем недалеко.