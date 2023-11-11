Игрок «Локомотива» Митай: недооценки «Ахмата» не было. Это мы расслабились

Футболист «Локомотива» Марио Митай прокомментировал волевую победу своей команды в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1).

«Считаю, что была хорошая игра. Мы доминировали в первом тайме и должны были забивать три-четыре гола, но не получилось это сделать. Во втором тайме вышли немного ослабленными, вследствие чего — пенальти и пропущенный гол. Но это стало для нас импульсом, чтобы показать характер и одержать победу.

Это не недооценка, а мы расслабились. Чего нельзя допускать ни с каким соперником, но пропущенный гол встряхнул и вернул нас на место», — передаёт слова Митая корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, на данный момент «Локомотив» после 15 сыгранных матчей в РПЛ располагается на пятой строчке с 24 очками. «Ахмат» находится в зоне стыковых матчей, на 14-й позиции с 12 очками.