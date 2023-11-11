Игрок «Ахмата» Харин высказался о поражении в матче с «Локомотивом»

Игрок грозненского «Ахмата» Евгений Харин прокомментировал поражение своей команды в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:2).

«Первый тайм провалили, после перерыва переломили. Забили гол и могли забивать ещё. Первый гол, который пропустили, нас подкосил, а потом ещё второй. Тяжёлая была игра.

Мы в раздевалке поговорили, тренер нам подсказал, мы успокоились, вышли и хорошо сыграли 25 минут, если не больше. Разговор в раздевалке нам помог. Почему пропустили два мяча? Недоработали в эпизодах — где-то не успели накрыть, где-то добежать», — передаёт слова Харина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, на данный момент «Локомотив» после 15 сыгранных матчей в РПЛ располагается на пятой строчке с 24 очками. «Ахмат» находится в зоне стыковых матчей, на 14-й позиции с 12 очками.