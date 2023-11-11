Сергей Семак рассказал о травме нападающего Кассьерры

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 15-го тура МИР РПЛ с «Краснодаром» (1:1) рассказал о травме нападающего команды Матео Кассьерры.

«Травма Кассьерры? Пока непонятно. Постараемся в ближайшее время сделать снимок, чтобы понять серьёзность», — сказал Семак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Колумбийский форвард получил травму под конец матча. Вместо него на поле появился российский защитник Данил Круговой.

Напомним, после данного матча «Краснодар» сохранил лидерство в чемпионате России по футболу, набрав 32 очка в 15 проведённых матчах. Санкт-петербургский «Зенит» остался на второй строчке. У подопечных Сергея Семака 30 очков после аналогичного количества встреч.